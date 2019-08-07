رياضة | تصعيد 6 ناشئين لصفوف الفريق الأول بتليفونات بنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصعيد 6 ناشئين لصفوف الفريق الأول بتليفونات بنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف استعدادته التدريبية وذلك تحت قيادة فنية جديدة للدكتور عماد سمير والذى تولى المنصب بداية الأسبوع الحالى .

ويجرى تليفونات بنى سويف تدريباته اليومية وذلك بملعب الشبان المسلمين ببنى سويف فى ظل اكتمال أغلب صفوف الفريق من اللاعبين القدامى بجانب عودة مصطفى كشرى مهاجم الفريق والذى كان قد رحل لصفوف جمهورية شبين قبل أن يعود مجددا للعب بصفوف التليفونات . Advertisements وكان تليفونات بنى سويف قد ضم الثنائى أحمد مصطفى بندق لاعب بنى سويف وعبد الله ميسي لاعب الواسطى السابق . وقرر الجهاز الفنى للفريق تصعيد ٦ لاعبين بقطاع الناشئين للتدريب بصفوف الفريق الأول وهم أحمد عصام ومحمد صابر ومحمد اشرف ومحمد جابر وهيثم جميل وعبد الرحمن اللاهونى . ويقود تليفونات بنى سويف جهاز فنى مكون من الدكتور عماد سمير مديرا فنيا وأحمد شعبان مدربا عاما ورافت عبد السلام ومجدى سيد مدربين وأبو العلا محمد مدربا لحراس المرمى ومحمد محب علاج طبيعى واصابات ملاعب وعصام متولى وعادل بياض وأشرف محمود وايمن محفوظ جهاز ادارى.

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