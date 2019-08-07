رياضة | باريس سان جيرمان يعلن رحيل حارسه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يعلن رحيل حارسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إينتراخت فرانكفورت المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء، عودة حارسه السابق كيفن تراب إلى النادي عقب تحويل استعارته من باريس سان جيرمان إلى تعاقد دائم ينتهي في 2024.

وخاض تراب 45 مباراة في كافة المسابقات مع إينتراخت الموسم الماضي على سبيل الإعارة من بطل الدوري الفرنسي.

وسبق له اللعب للنادي الألماني بين عامي 2012 و2015.

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وقال تراب في بيان عبر موقع النادي الألماني: "فترتي في باريس كانت رائعة وناجحة وتجربة جيدة، الآن عدت بشكل نهائي إلى بيتي مرة أخرى وأريد تحقيق الكثير مع إينتراخت".

وشارك الحارس البالغ عمره 29 عاماً في 3 مباريات مع منتخب ألمانيا.

وأنهى إينتراخت الدوري الألماني الموسم الماضي في المركز السابع ويشارك في الأدوار التمهيدية للدوري الأوروبي.