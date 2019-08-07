رياضة | حسين عبد اللطيف فى حوار لـ"الخليج 365 الرياضى" : مهمتى بالفيوم تحدى جديد وزيادة عدد فرق المظاليم سيرهق الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين عبد اللطيف فى حوار لـ"الخليج 365 الرياضى" : مهمتى بالفيوم تحدى جديد وزيادة عدد فرق المظاليم سيرهق الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برز حسين عبد اللطيف كواحدا من أهم اللاعبين الذين انجبتهم ملاعب الصعيد وذاع توهجه وبريقه بالقميص الابيض بصفوف نادى الزمالك ، وبعد أن خاض عدة تجارب تدريبية بمصر وبالاندية العربية قرر أن يخوض تجربة جديدة ذات تحدى كبير بجدران الفيوم الرياضى ، لهذا حرص " الخليج 365 الرياضى " على إجراء حوار مع المدير الفنى الجديد للفيوم للتعرف على آراءه حول التجربة الجديدة والمنافسة على الصعود بالموسم الجديد وغيرها من الأسئلة ..

فى البداية نريد التعرف منك على كواليس قبولك مهمة تدريب الفيوم ؟

فى البداية نادى الفيوم كبير ولى الشرف بتدريب الفريق وحقيقة الأمر أن مسوؤلى النادى قد قاموا بفتح قنوات الاتصال معى مرتين ، إحداها عندما كنت بالجهاز الفنى لطلائع الجيش والمرة الاخرى بمنتصف الموسم وكان فريق الفيوم بظروف صعبة بالموسم الماضى وأبلغت المسؤولين بصعوبة الموقف ، وتجددت المفاوضات بالفترة الأخيرة ونجحت بعد الاجتماع مع مجلس الإدارة .

وهل قبولك المهمة يمثل لك تحديا فى الوقت الحالى ؟

بالتأكيد انا اعمل على عودة الفيوم للمكانة اللائقة وان يحتل الفريق مركزا يليق بامكانيات النادى وتاريخه العريق وانا دائما ما أميل للتحديات الصعبة فقد خضت تجربة مميزة بالمملكة العربية السعودية لمدة 6 سنوات وأخرى بقطر .

وكيف ترى الملامح الفنية الفيوم حاليا ؟

بعد رحيل مجدى طلبه عن تدريب الفريق تم الإبقاء على نحو 13 لاعب من قوام الفريق وكنا فى حالة احتياج لضم نحو 8 لاعبين وبالفعل تم التعاقد مع حوال 6 لاعبين وبانتظار إتمام التعاقد مع ثلاث لاعبين فقط .

وهل سينال قطاع الناشئين بالفيوم اهتمام فنى لديكم بالفترة المقبلة ؟

بدون محل شك قطاع الناشئين بالفيوم سيكون له طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة وسينال اهتمام جيد ، وسيتم تصعيد العديد من المميزين بالقطاع وانضمامهم لصفوف الفريق الأول .

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وهل سيستمر الفريق فى إناء تدريباته بملعب استاد الفيوم الرياضى فى الفترة القادمة ؟

بشكل أكيد سيتم إقامة معسكر للفريق بمحافظة الإسماعيلية أو الاسكنظرية ومن خلال المعسكر سيتم مواصلة اعداد الفريق بالشكل المرجو تحقيقه .

أين تفضل إقامة مباريات الفيوم بالموسم القادم ؟

بالتأكيد ملعب استاد الفيوم الرياضى محل تركيز واهتمام من جانبا ومن جانب مجلس الإدارة للاستفادة من جماهيرية الفريق ولكن نحن أمام بدائل أخرى تتمثل فى ملعب استاد بنى سويف الرياضى وملعب الاسيوطى سبورت اذا ما تعذر إقامة مباريات الفيوم بملعب استاد الفيوم .

ما هو انطباعك حول ما تم الإعلان عنه حول زيادة عدد فرق المجموعة لتكون 14 أو 16 فريق ؟

حتى الآن لم اعرف روؤية اتحاد الكرة المصري الفنية فى الأمر وما الجدوى حيال تطبيق قرار زيادة عدد فرق المجموعة ، واتمنى الإبقاء على شكل المسابقة بعدد 12 فريق حتى تكون ميزانية الأندية ملائمة لشكل المسابقة ونظرا للتكاليف والمعسكرات وبعد المسافات بين المحافظات التى سترهق الفرق ماديا بجانب الارهاق الفنى والبدنى اذا ما تم زيادة عدد فرق المجموعة .

وكيف ترى شكل المنافسة على الصعود للدورى الممتاز بالموسم القادم ؟

لا يمكن التكهن بالأمر فهناك عدة عوامل تتحكم فى مدى نجاح اى فريق بالصعود للدورى الممتاز من خلال توافر الإمكانيات المادية والبشرية وغيرها ، واى فريق سيسير بشكل جيد سيحقق الهدف بنهاية الموسم ، وهناك عدة فرق تستعد بشكل جيد مثل بنى سويف والمنيا والالمونيوم وسوهاج وغيرها باختلاف مجموعة القاهرة التى تعتبر مجموعة نارية لكثرة عدد الفرق الطامحة فى الصعود لدورى الاضواء والشهرة .