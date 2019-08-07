رياضة | القناة يختتم استعداداته لمواجهة بورفؤاد قبل إجازة عيد الاضحى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يختتم استعداداته لمواجهة بورفؤاد قبل إجازة عيد الاضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريبه مساء اليوم استعدادا للقاء بورفؤاد في ختام فترة الاعداد الأولى قبل اجازة عيد الاضحى المبارك.

واشتمل التدريب بعض المحطات البدنية واعقبها تنفيذ لجمل فنية وخططية مع المدير الفني للفريق حمزة الجمل، بينما خاض حراس المرمي تدريبات شاقة اليوم بقيادة محمد نسيم مدرب الحراس.

يذكر أن القناة خاض 10 مباريات ودية منذ بداية فترة الاعداد ويكون لقاء الغد .