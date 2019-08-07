رياضة | بهدف هازارد ريال مدريد يفوز على بطل النمسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهدف هازارد ريال مدريد يفوز على بطل النمسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي ريال مدريد الإسباني على ريد بول سالزبورج النمساوي، بهدف دون رد ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد الوافد الجديد للنادي الملكي البلجيكي إيدين هازارد في الدقيقة 18، وهو أول هدف له مع ريال مدريد .

أول تهديد في المباراة، كان من ريال مدريد عبر تسديدة قوية من البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 4، لكنها مرت أعلى المرمى.

وجاء الرد من ريد بول سالزبورج، بتسديدة من مينامينو الذي انطلق على الجبهة اليمنى، لكن تسديدته مرت بعيدًا عن شباك كورتوا في الدقيقة 9.

واستلم كريم بنزيما تمريرة مميزة من زميله هازارد، وسدد على مرمى ريد بول، لكن الحارس ستانكوفيتش تصدى لها وحولها إلى ركنية في الدقيقة 13.

ونجح إيدين هازارد مهاجم ريال مدريد في تسجيل الهدف الأول للميرنجي في الدقيقة 18، حيث سدد كرة اقصى يسار مرمى ريد بول، وهو هدفه الأول بقميص الملكي.

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وفي الدقيقة 38 كاد هازارد أن يُسجل الهدف الثاني لريال مدريد، حيث انفرد بالحارس ستانكوفيتش الذي تصدى ببراعة لتسديدته .

واستمرت سيطرة ريال مدريد على المباراة، سعيًا نحو مُضاعفة النتيجة، لكن دون أي فاعلية حتى نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني قرر زيدان الدفع بفيدي فالفيردي وناتشو ويوفيتش وفاسكيز وفينيسيوس جونيور وأودريوزولا، بدلا من كاسيميرو وميليتاو وهازارد وإيسكو وبنزيما وكارفاخال.

وخلال الدقيقة 58أهدر داكا لاعب ريد بول أخطر فرصة في الشوط الثاني لتعديل النتيجة، حيث انفرد بالحارس كورتوا لكنه سدد برعونة شديدة أعلى مرمى كورتوا.

وشهدت المباراة تألق ستانكوفيتش حارس ريد بول سالزبورج في التصدي لتسديدة البديل لوكا يوفيتش في الدقيقة 82، في محاولة للميرنجي لمضاعفة النتيجة.

وكان الفريق النمساوي هو الأكثر خطورة خلال الشوط الثاني، لكن بدون إيجابية على شباك كورتوا، بينما ريال مدريد فشل في تهديد مرمى فريق ريد بول.