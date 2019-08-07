رياضة | عاجل.. أول تعليق من الزمالك على تتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من الزمالك على تتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي "كاف"، عن تتويج الترجي التونسي رسميا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 بعدما تم اعتباره فائزا في مباراة الإياب على الوداد البيضاوي المغربي.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي":" لا نعلم شئ عن هذا الأمر.. لم يتم إبلاغنا بشكل رسمي عن منافسنا في بطولة السوبر الإفريقي".

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ولم يحدد مسئولو الكاف حتى الآن، موعد مباراة السوبر الإفريقي والتي سيكون طرفيها بعد إعلان فوز الترجي التونسي، الزمالك والترجي.

وكان الزمالك قد توج بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي.