رياضة | سحب قميص جاريث بيل من متجر ريال مدريد

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كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء عن سحب ريال مدريد القميص الخاص بالنجم الويلزي جاريث من المتجر الخاص للنادي.

ووفقاً للموقع الإسباني "جولاز دي جول" أن متجر ريال مدريد الإسباني توقف عن بيع قمصان جاريث بيل في خطوة غريبة تؤكد أن لا مستقبل للمهاجم والجناح الويلزي مع النادي الملكي.

وتابع الموقع تقريره من داخل متجر ريال مدريد، أنه يتم بيع جميع قمصان النادي الملكي بما فيهم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ولا يوجد أى أثر لقميص الويلزي جاريث بيل.

وأختتم الموقع الإسباني أن جاريث بيل أصبح غير مرغوب في تواجده داخل ريال مدريد من المدير الفني زيدان وبيريز رئيس النادي الملكي.