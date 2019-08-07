رياضة | الرجاء يفوز على المقاصة بثلاثية وديآ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجاء يفوز على المقاصة بثلاثية وديآ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء، بقيادة مديره الفني، هاني العقبي، على حساب نظيره، فريق مصر المقاصة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الأربعاء بملعب "الردسون" ببرج العرب.

أحرز أهداف الرجاء كلآ من بلال جمال، ومحمود قرنى، أمير صابر، بينما سجل محمد إبراهيم هدف مصر المقاصة.

وسبق للرجاء خوض 6 مباريات ودية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية حيث فاز على شباب العبور 2 - 0، وتعادل مع المصري 1-1 وخسر من بيراميدز 2-1 ومن المصري 2-1 ومن الداخلية 2-1 تعادل مؤخرا مع حرس الحدود 0-0.