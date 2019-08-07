رياضة | ‎ انطلاق دوري مستقبل وطن بالمنوفية لاكتشاف المواهب الكروية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق دوري مستقبل وطن بالمنوفية لاكتشاف المواهب الكروية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انطلق اليوم الأربعاء، دوري مستقبل وطن للشباب، بنطاق محافظة المنوفية، حيث بدء الدوري بدائرة بندر شبين الكوم.
قال محمود زين، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن لأمانة بندر شبين الكوم، إن الدوري فرصة كبيرة لإكتشاف المواهب المصرية لكرة القدم و كذلك الالتقاء الفكري بين الشباب فالرياضة هي التي تجمع بين الجميع ولنا في كأس الأمم الإفريقية خير دليل .
وأضاف «زين» أنه يتم تأهل الفائز من جميع المراكز للتصفيات النهائية على مستوى المحافظة ومن ثم التأهل للنهائيات على مستوى جمهورية مصر العربية.