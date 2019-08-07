رياضة | حقيقة انتقال نيمار إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة انتقال نيمار إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الصحفي الإسباني مارسيلو بيشلر عن حقيقة توصل نيمار لاتفاق مع نادي ريال مدريد للانضمام للملكي هذا الصيف بالميركاتو.

وكتب الصحفي في جريدة آس الإسبانية اليوم: لم يكن هناك أي عرض رسمي من أجل نيمار ، وباريس لم يعرضه على أي نادٍ آخر ، برشلونة ينتظر أن يظهر نيمار ويقول إنه يريد الذهاب للكامب نو من أجل خفض سعره.

واضاف الصحفي: سمعت أن باريس عرض نيمار على ريال مدريد واليوفي و الآخرين .. هذا غير صحيح .. لم يكن هناك أي إتصال مع هذه الأندية كل هذا فقط من أجل زيادة سعر نيمار.