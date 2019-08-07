شكرا لقرائتكم خبر عن داني ويلبيك ينضم إلى واتفورد لثلاثة مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد نادي واتفورد الإنجليزي مع المهاجم داني ويلبيك لمدة ثلاثة أعوام في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع آرسنال في يونيو الماضي.

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وذكرت صحيفة «مترو» الإنجليزية اليوم الأربعاء أن ويلبيك (28 عاما) تعرض للعديد من الإصابات خلال المواسم الخمسة التي قضاها مع المدفعجية قبل الانتقال إلى «فيكاريدج رود».

وأحرز الدولي الإنجليزي خمسة أهداف في 14 مباراة شارك بها مع آرسنال الموسم الماضي قبل تعرضه لإصابة في الكاحل أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي في مسابقة الدوري الأوروبي شهر نوفمبر ليبتعد عن المشاركة مع الفريق.

وكان ويلبيك قد انضم إلى آرسنال قادما من مانشستر يونايتد في 2014 مقابل 16 مليون جنيه إسترليني ليسجل 32 هدفا مع النادي اللندني في 126 مشاركة بجميع المسابقات.