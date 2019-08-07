شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو لـ إنتر: كونتي يحصل على رغبته بعد عامين من المحاولات غير الناجحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو وان احد القصص الطويلة في سوق إنتقالات صيف 2019 قد أوشكت على الإنتهاء بعد ان اكدت مصادر سكاي سبورتس في إيطاليا أن نادي إنتر ميلان ونادي مانشستر يونايتد قد اتفقا على بيع النادي الإنجليزي لمهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو لصفوف النادي الإيطالي، في صفقة ستكون قيمتها الإجمالي قرابة ال80 مليون يورو.

وأرتبط لوكاكو بالإنضمام لصفوف إنتر ميلان منذ بداية سوق الإنتقالات الحالية، ومع إصرار المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في الحصول على خدمات المهاجم البلجيكي الذي كان على رأس لائحة طلباته ابان فترة قيادته لنادي تشيلسي، وعندما كان البلجيكي لاعبًا ضمن صفوف إيفرتون، قبل ان ينضم اللاعب في صيف 2017 لنادي مانشستر يونايتد، ويتحول كونتي للحصول على خدمات ألفارو موراتا وقتها.

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وقالت التقارير الصحفية الإيطالية ان لوكاكو سيجري الفحص الطبي غدًا تمهيدًا لإتمام عملية انتقاله بعد ان اتفق الناديين اخيرًا على قيمة الصفقة، وهي العائق الذي جعل المفاوضات تمتد لقرابة الشهرين تقريبًا مع إصرار مانشستر يونايتد في الحصول على أعلى عائد مادي ممكن من بيع اللاعب الذي كان كلفهم اكثر من 80 مليون يورو خلال صيف 2017.

ولعب لوكاكو مع اليونايتد 96 مباراة خلال موسمين، وسجل 42 هدف وصنع 13، لكن ارقامه لم تكن مرضية ابدًا لأمال وطموحات جمهور مانشستر يونايتد الذي انتقد اللاعب كثيرًا وبالأخص في الموسم الماضي مع تسجيل اللاعب لـ 15 هدف في 45 مباراة، بمعدل هدف في كل 3 مباريات، ومع فشله في التألق في المواعيد الكبرى مع عدم نجاحه في هز شباك أي من الفرق الكبار ال6 في البريميرليج خلال الموسم المنصرم.

ولم يحصل لوكاكو على فرصة اللعب اساسيًا بشكل مستمر مع إعتماد المدرب سولشاير على الثنائي مارسيال وراشفورد في الهجوم، وجلس اللاعب على مقاعد البدلاء أو كان خارج التشكيلة في 11 من أصل 21 مباراة لعبها مانشستر يونايتد في البريميرليج الموسم الماضي تحت قيادة المدرب النرويجي الذي تولى منصبه في نهاية عام 2018 خلفًا لجوزيه مورينيو، المدرب الذي كان يثق في لوكاكو ويمنحه دورًا هامًا في الفريق.

ووضحت الأمور بأن البلجيكي مستقبله قد انتهى مع اليونايتد خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد مع عدم مشاركته في أي مباراة ودية بداعي الإصابة، قبل ان يظهر اللاعب مؤخرًا في ناديه البلجيكي السابق، اندرلخت، للتدرب والحفاظ على لياقته البدنية في إنتظار حسم المفاوضات بين ناديه الحالي، مانشستر يونايتد، وناديه المستقبلي، إنتر ميلان.