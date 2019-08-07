اخبار الرياضه

فلاته في كشوفات أبها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فلاته في كشوفات أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أعلنت إدارة نادي أبها عن التعاقد مع اللاعب الظهير الأيسر عدنان فلاته، لمدة موسم رياضي واحد بدءاً من الموسم القادم.

يُذكر أن اللاعب عدنان فلاته سبق له اللعب مع عدد من الأندية ، منها الاتحاد، والنصر، والوحدة، والفتح، والتعاون، والقادسية.

وأعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام إلى نادي أبها للمشاركة في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم القادم.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فلاته في كشوفات أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا