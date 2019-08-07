شكرا لقرائتكم خبر عن فلاته في كشوفات أبها والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)أعلنت إدارة نادي أبها عن التعاقد مع اللاعب الظهير الأيسر عدنان فلاته، لمدة موسم رياضي واحد بدءاً من الموسم القادم.
يُذكر أن اللاعب عدنان فلاته سبق له اللعب مع عدد من الأندية السعودية، منها الاتحاد، والنصر، والوحدة، والفتح، والتعاون، والقادسية.
وأعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام إلى نادي أبها للمشاركة في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم القادم.
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