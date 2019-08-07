شكرا لقرائتكم الأهلي ينفي رحيل لاسارتي إلى تشيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 6 ساعات في 7 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 7 أغسطس 2019 / 16:32

نفى مدير الكرة بالأهلي المصري سيد عبد الحفيظ ما تردد عن أن المدير الفني للفريق" الأحمر" الأوروغوياني مارتن لاسارتي طلب فك ارتباطه من أجل العودة لتدريب نادي يونيفرسيداد دي تشيلي ، مؤكدا استمرار لاسارتي بالدوري المصري وعدم الرحيل للدوري التشيلي .



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كان المدير الرياضي لنادي يونيفرسيداد دي تشيلي صرح بأن لاسارتي من ضمن المرشحين لقيادة الفريق، لكنه اعترف بصعوبة رحيله عن الأهلي .

ويستعد بطل الدوري المصري لمواجهة فريق "اطلع برة" بطل جنوب السودان فى ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا الأحد القادم على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

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