شكرا لقرائتكم فورلان يعلن اعتزاله نهائيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مونتيفيديو - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 7 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 7 أغسطس 2019 / 16:22

أعلن مهاجم منتخب الاوروغواي السابق في كرة القدم دييغو فورلان اعتزاله اللعب نهائيا عن 40 عاما لعدم قدرته على المنافسة.



قال اللاعب السابق لاتلتيكو مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد الانكليزي في حديث تلفزيوني "قررت التوقف عن ممارسة كرة القدم الاحترافية".

تابع اللاعب الذي اختتم مشواره مع فريق كيتشي في هونغ كونغ وكان قد اعلن اعتزاله دوليا مع منتخب بلاده في 2015 "اقتُرح علي متابعة اللعب، اختلقت الاعذار لكنني لم أعد قادرا على المنافسة واصبح الامر صعبا قليلا".

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سجل فورلان 36 هدفا في 112 مباراة دولية، وهو ثالث افضل هداف في المنتخب بعد لويس سواريز نجم برشلونة الاسباني (58 هدفا) وادينسون كافاني هداف باريس سان جرمان الفرنسي (48).

واختير افضل لاعب في مونديال جنوب افريقيا 2010 حيث كان شريكا بلقب الهداف ايضا مع الالماني توماس مولر والهولندي ويسلي سنايدر والاسباني دافيد فيا برصيد خمسة اهداف لكل منهم، وقد ساهمت اهدافه بوصول الاوروغواي الى نصف نهائي البطولة.

وشارك ايضا في كأس العالم عامي 2002 بكوريا الجنوبية واليابان و2014 في البرازيل، كما توج مع المنتخب بلقب كوب اميركا عام 2011، وكانت مباراته الدولية الاخيرة في ثمن نهائي مونديال البرازيل حين خسرت الاوروغواي امام كولومبيا صفر-2.