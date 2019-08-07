شكرا لقرائتكم مفاجأة.. باهر المحمدى أولى مؤجلات الأهلى فى يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب النادى الاهلى من حسم صفقة جديدة خلال الميركاتو الشتوى القادم بعدما فشلت مساعيه فى حسمها خلال الفترة الحالية. وأرجأ النادى الأهلى حسم صفقة اللاعب الدولى باهر المحمدى الى يناير بسبب الضغوط الجماهيرية التى يتعرض لها مجلس ادارة النادى الاسماعيلى برئاسة ابراهيم عثمان بسبب التفريط فى عدد من الصفقات لصالح القطبين الأهلى والزمالك. Advertisements وعلم "الخليج 365" ان اتفاق شيك تم بين الأهلى والاسماعيلى بشأن حسم صفقة باهر المحمدى الى القلعة الحمراء فى يناير المقبل لامتصاص غضب الجماهير التى هاجمت رحيل محمد عواد للزمالك ومحمود متولى للنادى الأهلى. ويستعد حاليا النادى الاهلى لخوض مباراته الافتتاحية أمام اطلع بره الجنوب سودانى فى الدور التمهيدى من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتى ستقام مساء الأحد المقبل. ويسابق النادى الأهلى الزمن لحسم عدد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفى لتدعيم صفوف الفريق بخلاف اللاعبين الذين أعلن عن ضمهم فى خلال الفترة الحالية وعلى رأسهم لاعب الاسماعيلى محمود متولى بالاضافة الى محمد مجدى قفشة لاعب بيراميدز، وأليو ديانج لاعب مولودية الجزائر سابقاً.

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