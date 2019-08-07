شكرا لقرائتكم وليد أزارو على رادار بوردو الفرنسى بقيمة 3 ملايين يورو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ذكر موقع "webgirondins" الفرنسي، أن وليد أزارو مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، دخل دائرة اهتمام نادي جيروندان بوردو الفرنسي للتعاقد معه خلال فترة النتقالات الصيفية الحالية.

وقال الموقع الفرنسي أنه تم ترشيح اسم المهاجم المغربي على إدارة نادي بوردو الفرنسي، خاصة أن اللاعب البالغ 24 عامًا لديه عقد ممتد مع الأهلى حتى 2021، ولم يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كاس أمم أفريقيا 2019، إلا أنه سجل 7 أهداف و صنع 5 أهداف في 28 مباراة في الموسم الماضي.

و أضاف موقع "webgirondins" أنه من المتوقع أن تصل قيمة اتمام الصفقة بمبلغ 3 ملايين يورو.

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أزارو على أعتاب الرحيل للدورى الفرنسى