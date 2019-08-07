شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يفوز على عجمان الإماراتى 2/1 وديًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف علي نظيره عجمان الإماراتى فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الأربعاء على استاد المصانع الحربية استعدادًا للموسم الجديد.

سجل هدفي الإنتاج الحربي كلاً من محمد رجب مهاجم الفريق والوافد الجديد مامادو إنياس مهاجم منتخب موريتانيا.

خاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف .

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ومن المقرر أن يلاقى الإنتاج الحربى نظيره المصرى البورسعيدى على استاد الإسماعيلية الجمعة المقبلة وديًا .

ورحل عن صفوف الانتاج الحربى أحمد رءوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير.

وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا ، وباسم مرسى على سبيل الاعارة من الزمالك ومحمد فييرا من بتروجت.

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 44 هدفًا.