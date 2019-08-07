شكرا لقرائتكم الأخضر يتعادل أمام البحرين ويصعّب مهمته في التأهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صعّب المنتخب السعودي من مهمته في التأهل الى الدور نصف النهائي عقب تعادله السلبي أمام نظيره المنتخب البحريني في المواجهة التي احتضنها ستاد فرانسو حريري، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا التي تستضيفها العراق.‏‫

وشهدت المباراة سيطرة سعودية لم تثمر عن هدف يجعله منافساً على التأهل بقوة، لاسيما وأنه اصطدم بدفاع بحريني منضم صمد طوال الشوطين.

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واعتمد مدرب المنتخب السعودي يوسف عنبر على المهاجم هارون كمارا بعد أن التحق بالمعسكر قبل يومين من المباراة والذي قدّم أداءً جيداً في اللقاء.

وكان المنتخب السعودي قد خسر مواجهته الافتتاحية أمام نظيره الكويتي 2-1، ليبقى في المركز قبل الأخير مؤقتاً، لحين انتهاء مباراة الكويت والأردن والتي ستلعب في وقت لاحق من مساء يوم الأربعاء.

وازدادت صعوبة تأهل المنتخب السعودي على الأقل كأفضل ثالث كونه جمع نقطة وحيدة في حين أن هناك أربع منتخبات لديها رصيد 4 نقاط قبل ختام المنافسات بمرحلة وهو ما يجعل الأخضر قد اقترب كثيراً من مغادرة البطولة مبكراً.