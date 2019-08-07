متابعة موعد مباراة السعودية والبحرين اليوم والقنوات الناقلة بشكل عام

نتابع معكم مباراة السعودية والبحرين في بطولة غرب آسيا لكرة القدم، وذلك اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019، مباراة اليوم ، يمكنكم الدخول ومتابعة مباراة السعودية والبحرين اليوم Livehd7 يمكنكم الدخول ومتابعة الأخبار الرياضية العامة.

المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت السعودية والبحرين والكويت والأردن وتركيا وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق والكويت وقطر واليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر، والساعة 8:30 مساءًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان

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