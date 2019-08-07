(كاف) يعلن الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال أفريقيا

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من تتويج الترجي بدوري أبطال إفريقيا

أعلنت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء اعتبار الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال أفريقيا نسخة 2018 - .2019

وجاء قرار لجنة الانضباط بعد الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء في وجود مسؤولي الترجي والوداد البيضاوي المغربي لمناقشة أحداث إعادة مباراة إياب نهائي الأبطال.

وأعلن كاف على موقعه الألكتروني الرسمي اليوم قرارات لجنة الانضباط فيما يخص لقاء إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد.

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وقال البيان "الوداد البيضاوي يعتبر خاسرا لمباراة الإياب في نهائي دوري الأبطال، مع توقيع غرامة مالية بقيمة 20 ألف دولار على النادي المغربي بسبب انسحابه من المباراة، مع تغريمه 15 ألف دولار على استخدام جماهيره للألعاب النارية".

واضاف " فيما يتعلق بالترجي التونسي: سيتم إرسال تذكير للسيد حمدي المدرب رئيس نادي الترجي بتوقيع غرامة عليه قيمتها 20 ألف دولار، بسبب سلوكه غير الرياضي ضد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وسيلعب الترجي مباراتيه التاليتين على ملعبه في المسابقات الأفريقية بدون جماهير، بسبب الاستخدام المفرط للأدخنة والألعاب النارية، غير أنه تم تعليق تنفيذ تلك العقوبة بشرط ألا يقع أي تجاوز خلال الـ 12 شهرا القادمة، بالإضافة إلى توقيع غرامة بقيمة 50 ألف دولار بسبب السلوك غير الرياضي للجماهير واستخدام المقذوفات ".