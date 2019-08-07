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هذا "السيتكوم" لعب دورا كبيرا في إتقان كلوب للإنجليزية

في أول مؤتمر صحفي له بعد التحاقه بنادي ليفربول، أثار المدرب الألماني يورغن كلوب إعجاب وسائل الإعلام الإنجليزية التي امتدحت آنذاك إتقانه للغة الإنجليزية. كلوب يكشف أن سلسلة أمريكية لعبت دورا كبيرا في ذلك. فما هي إذن؟

كشف المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب عن سر إتقانه للغة الإنجليزية. وذكر كلوب في مقابلة مع بي بي سي (BBC 5 Live) أن السيتكوم الأمريكي الشهير "فريندز" (Friends) لعب دورا كبيرا في تعلمه للغة الإنجليزية.

وقال المدرب السابق لفريق دورتموند "كنت أشاهد حلقات سيتكوم أصدقاء، وأفهم الحوارات الدائرة لأنها كانت سهلة الفهم". واعتبر المدرب الألماني، الذي قاد فريق ليفربول لإحراز كأس دوري أبطال أوروبا هذا العام، أن "الحوارات البسيطة تساعد على التعلم، لأن المتلقي يستوعب معنى كل كلمة".

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ورغم إعجابه بالسلسلة الأمريكية ذائعة الصيت، إلا أن كلوب لا يجد نفسه في أي دور من الأدوار الرجالية الأساسية في السلسلة. وقال كلوب "أفضل الشخصيات النسائية في السلسلة أكثر من الشخصيات الرجالية".

وفي رده عن سؤال محاوره إن كان لا يرى نفسه قريبا أكثر من شخصية صاحب دور جوي الجذاب، أجاب المدير الفني الألماني، الذي يعيش في لندن منذ عام 2015، أنه "يفتقد لمهارات جوي في مغازلة النساء". وتابع كلوب "ربما أنا أذكى من جوي، لكنني لن أقدر على جذب النساء، كما يفعل هو".