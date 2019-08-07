واتفورد الإنجليزي يتعاقد مع داني ويلبك

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أعلن نادي واتفورد الإنجليزي لكرة القدم،اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم داني ويلبك، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان ويلبك رحل عن ناديه السابق أرسنال بنهاية الموسم الماضي، ليصبح لاعباً حراً بعد إنتهاء عقده مع الفريق.
و نشر واتفورد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لويلبك داخل النادي.
وقال النادي : "يسرنا أن نؤكد على توقيعنا مع المهاجم الدولي داني ويلبك في صفقة انتقال حر".
وكان ويلبك انضم إلى أرسنال في 2014 قادماً من مانشستر يونايتد، حيث شارك في 126 مباراة وسجل 32 هدفاً.
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