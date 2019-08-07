“عطيف” الهلال يقدم اعتذاره لقائد الأهلي وجماهيره

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365

وجه لاعب نادي الهلال عبدالله عطيف رسالة اعتذار إلى قائد النادي الأهلي حسين عبدالغني، وجماهير النادي الأهلي بعدما حدث منه في أحداث المباراة تجاه اللاعب حسين عبدالغني، حيث أشار عطيف إلى الكابتن حسين عبدالغني بـ”4″ بيديه “نتيجة المباراة”، ما أغضب قائد الأهلي.

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و تحدث عطيف عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي “انستقرام”، قائلا: “في المباريات تحدث أشياء كثيرة وتنتهي مع صافرة الحكم أخطأت بحق الكابتن المتألق منذ سنوات حسين عبدالغني، اخطأت بحقه فأقدم اعتذاري له و لجماهير الأهلي على مابدر مني”.

واختتم حديثه، قائلاً: “علمني نادي الهلال وجماهيره العظيمة احترام جميع الخصوم و اللاعبين”.

يذكر أن عبدالله عطيف لعب لقاء الأمس ضد الأهلي وفاز فريقه بأربعة أهداف لهدفين سجل للهلال قوميز وعبدالله الحافظ، وسجل للأهلي عمر السومة وديجانين.