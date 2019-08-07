شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يُنقذ كوتينيو من جماهير برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب البرازيلى فيليب كوتينيو، لاعب فريق برشلونة الإسبانى، من العودة إلى منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز، عبر بوابة فريق أرسنال الإنجليزى.

ووفقا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، اقترب كوتينيو من الانتقال إلى صفوف أرسنال، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليواصل النادى اللندنى تدعيماته القوية، بعد التعاقد مع الإيفوارى بيبى من صفوف فريق ليل الفرنسى.

وخاض النجم البرازيلى، البالغ من العمر 27 عامًا، تجربة مميزة فى البريميرليج بقميص ليفربول، قبل أن ينتقل إلى فريق برشلونة الإسبانى مطلع عام 2018.

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ودفع برشلونة 120 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز بقيمة 40 مليون يورو، للفوز بخدمات كوتينيو، فى واحدة من أضخم الصفقات فى تاريخ كرة القدم، إلا أن النجم البرازيلى لم ينجح فى التأقلم مع الفريق الكتالونى.

وبدأ اللاعب حياته فى نادى «فاسكو دى جاما»، وقام إنتر ميلان الإيطالى بشرائه، لكنه تركه للنادى البرازيلى على سبيل الإعارة حتى عيد ميلاده الـ18، ليصبح أكثر نضجا للعب فى الفريق الإيطالى. وقد ذكر رئيس النادى الإيطالى ماسيمو موراتى أن «كوتينيو هو مستقبل الإنتر». ولعب كوتينيو لأول مرة لنادى إنتر ميلان فى مباراة نهائى بطولة السوبر الأوروبى ضد أتلتيكو مدريد فى الوقت الضائع، ولكنهم خسروها 2-0، انتقل كوتينيو إلى نادى ليفربول الإنجليزى بصفقة قُدرت بـ13 مليون يورو.

وفى الانتقالات الشتوية من موسم 2017-18، وتحديداً فى 6 يناير 2018، انتقل كوتينيو إلى نادى برشلونة الإسبانى، بعد مشوار طويل من المفاوضات بدأ منذ صيف 2017، وبلغت صفقة انتقاله ما يقارب 120 مليون يورو.

من ناحية أخرى أشار موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالى إلى أن أرسنال وافق على الشروط الشخصية للدولى الإيطالى، دانييلى روجانى، لكنه لم يحصل على موافقة يوفنتوس حتى الآن. ووفقًا للموقع الإيطالى، فإن «روجانى» طلب الحصول على 4 ملايين يورو فى الموسم الواحد، وهو ما وافق عليه أرسنال، وما يعطل الصفقة حتى الآن هو رفض يوفنتوس طلب أرسنال باستعارة اللاعب لمدة موسمين، إذ أكد مسؤولو بيانكونيرى رغبتهم فى بيع عقده نهائيًا مقابل 40 مليون يورو، ويرغب أرسنال فى حسم الصفقة، اليوم الخميس، كونه اليوم الأخير فى الانتقالات بإنجلترا.

ولا يُعتبر أرسنال النادى الوحيد فى إنجلترا الذى يسعى لضم «روجانى»، فهناك اهتمام أيضًا من قِبَل مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، وكافح «روجانى» طوال الموسم الماضى من أجل حجز مقعد أساسى فى تشكيل يوفنتوس، فى ظل وجود «بونوتشى» و«كيلينى»، ولم يشارك سوى فى 20 مباراة بمختلف المسابقات.