شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء حمدى السيد المدير التنفيذى لاتحاد اللعبة فى حوار لـ«المصري اليوم»: مصر مصنفة عالميًافى الكياك والكانوى.. وكرة القدم تحرمنا من الأضواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللواء حمدى السيد، المدير التنفيذى لاتحاد الكانوى والكياك، إن مصر مصنفة عالميا فى هذه اللعبة، إلا أنه لا يتم تسليط الضوء على هذا الأمر للاهتمام الإعلامى بكرة القدم. وأضاف السيد، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أن الرياضة تحظى بالاهتمام منذ سباق النيل الدولى والبطولة العربية التاسعة بالأقصر، مؤكدا أن الاتحاد حريص على إقامة مسابقات فى النيل والبحيرات الصناعية والطبيعية لجذب الجماهير.. وإلى نص الحوار:

فى البداية.. متى انتشرت رياضة الكانوى والكياك؟

- هذه الرياضة لم تكن منتشرة؛ فلم يكن هناك قوارب خاصة بها، ولها مواصفات خاصة، وما زالت الصناعة المحلية فى خطوتها التمهيدية ولا يمكن الاعتماد عليها فى تدريب الفرق القومية.

وبدأت تلك الرياضة تحظى بالاهتمام منذ سباق النيل الدولى والبطولة العربية التاسعة بمحافظة الأقصر بنادى تجديف الأقصر، حيث كان أول سباق أدرج على أجندة الاتحاد الدولى، وقد قام وزير الشباب والرياضة بدعم البطولة، وأقيمت تحت رعايته، ووجه الاتحاد بالعمل على جذب البطولات العربية والإفريقية والدولية لتنظيمها فى مصر، ووعد بتوفير الإمكانيات لتظهر جمهورية مصر العربية بالمستوى اللائق تنظيميًا وفنياً، وتنفيذًا لذلك قام الوزير دكتور أشرف صبحى، برعاية بطولة إفريقيا تحت 23 سنة والشباب، ووعد بتوفير كل الإمكانيات.

كيف تكتشفون المواهب؟

- أغلب من يشارك يعشق الألعاب المائية، فعند انتشار رياضة الكانوى، شعر العديد بالإعجاب بتلك الرياضة وشاركوا بها لوجود جزء ترفيهى بها.

هل هناك اختلاف بين قوارب التجديف وقوارب الكانوى والكياك؟

- الاختلاف الجوهرى بين رياضة التجديف والكانوى والكياك هى نوعية القوارب، حيث تتميز قوارب الكانوى والكياك بأنها أقل فى الوزن والمجداف، أما التجديف يكون بكفة واحدة ويكون المجداف مثبتا بالقارب، كما أن قوارب الكانوى حجمها أصغر وانسيابية.

كيف يعلن الاتحاد عن تلك الرياضة؟

- الاتحاد حريص على إقامة إيفينتات فى النيل والبحيرات الصناعية والطبيعية، وذلك لجذب جماهير ومحاولة للإعلان عن تلك الرياضة.

هل هناك شروط معينة لتلك الرياضة؟

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- يشترط أن يكون اللعب قوى البنيان، ويجيد السباحة، حيث إن التجديف بالماء يحتاج إلى قوة.

هل هناك أمان أثناء التدريب؟

- نعم، هناك أمان بالطبع للمتدربين، حيث يرتدى المتدرب لايف جاكيت أثناء التدريب، ويوجد لانش به مدرب يعطى التوجيهات اللازمة وراء اللاعبين وقت التدريب.

أين أماكن التدريب الخاصة بالفريق القومى وعددهم؟

- فى حالة عمل معسكر لهم مجمع يتم تدريب منتخب مصر فى مجرى نهر النيل بالقاهرة، أو قناة السويس ببورسعيد، والإسماعيلية، أو البحيرات الصناعية أو الطبيعية، ويكون عددهم من 20 حتى 30 لاعبًا ولاعبة، وفى حالة تجميع منتخبات المناطق استعدادًا لتجميعهم فيما بعد، ويتم تدريب كل منطقة فى المجرى الخاص بها والقريب من الأندية أعضاء المنطقة.

هل لذوى الهمم مكان فى هذه الرياضة؟

- نعم بالفعل فهذه السنة الثانية لمشاركة لاعبين من ذوى الهمم، فهناك منهم من لدية إعاقات ذهنية أو إعاقات حركية، وقد بدأنا بذوى الإعاقات الحركية فلدينا مثلًا اللاعب احمد نجيب والذى بدأ من شهر يناير الماضى، والذى دعمه الاتحاد الدولى لحضور معسكر وبطوله على نفقة الاتحاد الدولى، وحصل على المركز 16 على العالم، فكانت بداية موفقة جداً، وجعلت الاتحاد الدولى يقوم بدعوته مرة آخرى للمشاركة لمعسكر آخر من 12 إلى 26 أغسطس فى المجر، حيث سيشارك فى بطولة العالم على نفقة الاتحاد الدولى، واذا حاز على مركز فى بطولة العالم سيتأهل فى بطولة توكيو للباراكانوى (ذوى الهمم).

هل هناك مشاركات للمنتخب فى الوقت الحالى؟ وهل هناك مشاركات قادمة؟

- نعم، هناك بعثة للمنتخب الوطنى المصرى للكانوى للمشاركة فى بطولة العالم للشباب وتحت 23 سنة والتى تمت إقامتها برومانيا خلال الفترة من 30 يوليو الماضى حتى 5 أغسطس الجارى، ثم يشارك الفريق فى معسكر تدريبى دولى خلال الفترة من 5 حتى 20 أغسطس بالمجر، وذلك استعدادًا للمشاركة فى بطولة العالم للكبار خلال الفترة من 20 إلى 26 أغسطس بمدينة سيجيد بالمجر ثم يسافر الفريق للمشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية 26 إلى 31 أغسطس بالمغرب. وقد شارك بالبعثة برومانيا اللاعبان مؤمن مهران، وأحمد البدويهى فضلًا عن مشاركة اللاعبة سماء فاروق ببطولة العالم للشباب برومانيا على نفقة الاتحاد الدولى للكانوى وتشارك بالمعسكر وبطولة العالم بالمجر على نفقة الاتحاد المصرى للكانوى، كما يشارك اللاعب على حسن بمعسكر تدريبى وبطولة العالم للشباب برومانيا ومعسكر تدريبى وبطولة العالم للكبار بالمجر على نفقة الاتحاد الدولى للكانوى. وحصل اللاعب على حسن على المركز السادس فى نهائى B لسباق الكياك 500، وبذلك يصبح تصنيفة العالمى 15 على العالم من 31 لاعبا والذين مثلوا 31 دولة برومانيا. كما نستعد لإقامة البطولة الإفريقية تحت سن 23 سنة والشباب فى شهر ديسمبر 2019، بمصر ولكن لم يستقر الاتحاد بعد على اختيار مكان التنظيم، فإما سيكون بدهب أو العلمين، كما أن هناك الكثير من الدول التى أرسلت للسؤال عن البطولة للمشاركة بها.

ما هى موارد التمويل للاتحاد؟

- الدعم الوارد من وزارة الشباب والرياضة والراعى الرسمى للاتحاد البنك الأهلى المصرى.

ولكن بالطبع لا تكفى تلك الموارد فقط، وذلك بسبب المتطلبات الكثيرة مثل الأنشطة المحلية والأنشطة الدولية واستيراد المراكب والمجاديف، فالاتحاد يحاول أن يقتصد لكن اللعبة ليست مشهورة بشكل كافى وبالتالى ليس لديها تسويق فى سوق الرعاة فعلى سبيل المثال كرة القدم لديها شعبية كبيرة فى العالم وبالتالى لديها فرصة فى التسويق وبالتالى ليس لديها أزمة فى التمويل أو تطوير اللعبة.

كما أن هناك أزمة فى الألعاب الرياضية غير كرة القدم بشكل عام، لذا ما نطلبه دائما اهتمام وتغطية إعلامية من كافة وسائل الإعلام، وبالتالى سيشجع هذا الرعاة وجذب قطاعات من الجماهير، خاصة أن مصر مصنفة عالميا فى تلك الرياضة وكرة القدم تحرمنا من الاحتفال والأضواء.