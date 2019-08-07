شكرا لقرائتكم خبر عن الكرة المصرية تنتظر الحسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، برئاسة السويسرى جيان إنفانتينو، قراره النهائى بشأن تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الكرة المصرية لمدة عام يوم 20 أغسطس الجارى، لحين أول اجتماع جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات مقبلة.

وغادرت، أمس، اللجنة المشكلة من جانب «فيفا» التى ضمت فيرون أليكس، مدير التطوير بالاتحاد الدولى لكرة القدم، ومعه سارة سليمانى، مسؤول اللوائح بـ«فيفا»، بعد زيارتها لمشروع الهدف واجتماعها باللجنة المرشحة لإدارة الجبلاية خلال الفترة المقبلة، وهم عمرو الجناينى، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، ومحمد فضل، مدير بطولة أمم إفريقيا، وأحمد عبدالله، رئيس لجنة الملاعب وتطوير الاستادات بالبطولة، وماجد نجاتى، رئيس نادى إنبى السابق، وسحر عبدالحق، رئيس نادى النصر السابق، والدكتور جمال محمد على، مدرب عدد من أندية الصعيد، وشعبان بسطاوى، مدير العلاقات الدولية ببطولة أمم إفريقيا، وينتظر أن يتم استبعاد اثنين من الأعضاء المرشحين، ليصل عدد أعضاء اللجنة إلى خمسة بالإضافة للجناينى، رئيس اللجنة، وينتظر أن تسلم لجنة «فيفا» تقريرًا مفصلًا عن نتيجة جلساتها واطّلاعها على كل الأمور التى دارت فى الكرة المصرية منذ استقالة مجلس إدارة الاتحاد السابق، برئاسة هانى أبوريدة، وحصلت اللجنة على كل المستندات التى تؤكد استقالة مجلس أبوريدة بمحض إرادته عقب الخروج المهين للمنتخب الوطنى من دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا التى أقيمت على أرض مصر، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضيين، وتأكدت اللجنة من عدم وجود تدخل حكومى فى إدارة اتحاد الكرة بما يتماشى مع لوائح «فيفا» التى تلزم الاتحادات الأهلية بعدم تدخل الحكومات فى شؤون كرة القدم، وأن تقرر الجمعية العمومية مصيرها فى إدارة الكرة المصرية أو بتدخل من «فيفا» إذا استدعى الأمر ذلك بشكل مؤقت، وعلمت «المصرى اليوم» أن هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، كان له دور بارز فى الأسماء المرشحة للجنة الخماسية التى ستدير الكرة المصرية، بصفته عضوًا بالمكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، ووفقًا لمصدر مسؤول، رفض ذكر اسمه، فإن أبوريدة قام بالتنسيق مع الجهات المعنية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، من خلال وضع معايير محددة للأسماء المرشحة، تتسم بالشفافية والحيادية وحسن السمعة، سواء فى المجال الرياضى أو خارجه، إلى جانب ابتعادهم عن العمل فى المجال الإعلامى حتى لا تتكرر الأخطاء التى وقعت فيها الجمعية العمومية باختيار مرشحين فى انتخابات الجبلاية كل مؤهلاتهم أنهم يمتلكون برامج بقنوات فضائية تتحول بعد اكتسابهم عضوية الجبلاية إلى مكاسب شخصية بعيدة عن مصلحة الكرة المصرية. وعرض عمرو الجناينى رؤيته، خلال جلسته مع مسؤولى «فيفا»، حول تطوير الكرة المصرية والمسابقات، بما يتواكب مع تطوير الكرة فى العالم وتشكيل رابطة المحترفين والمنتخبات الوطنية وتعديل لائحة النظام الأساسى، وهو ما أشاد به مسؤولو «فيفا» عقب انتهاء الجلسة، وأكد «الجناينى» خلال الجلسة على ضرورة التعامل مع كل الأندية على حد سواء وعدم التفرقة بين ناد وآخر وعدم التأثر بالضغوط الإعلامية والسوشيال ميديا، بما يؤدى إلى إحداث التطور الذى تأمله الدولة على الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة وتنتظره «فيفا».

فيما حرص محمد فضل، مدير بطولة أمم إفريقيا، خلال جلسته مع مسؤولى «فيفا»، على التأكيد على قدرة مصر بالخروج بالكرة المصرية إلى بر الأمان، واستشهد بالنجاح الكبير التى حققته مصر من خلال استضافة أمم إفريقيا بعد فوزها باستضافة الأميرة السمراء فى أقل من خمسة أشهر من انطلاق البطولة، وأكد «فضل» أن مساعدة كل مؤسسات الدولة فى إنجاح البطولة الإفريقية أعطى نموذجًا إيجابيًا بأن الرياضة المصرية تمتلك كوادر إدارية تستطيع التخلص من المشاكل التى كانت تعانى منها الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة، فيما عرض الدكتور أحمد عبد الله، رئيس لجنة الملاعب، قدرة مصر على تطوير الاستادات واستضافة أكبر بطولات العالم، خلال الفترة المقبلة. ويُنتظر أن يتم تقليص صلاحيات ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، والتى حصل عليها منذ استقالة مجلس هانى أبوريدة.