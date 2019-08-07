شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يكشف أسرار احتفاله الشهير «سى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدولى البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الكروى الأول بنادى يوفنتوس، أسرار احتفاله الشهير الذى أصبح علامة مسجلة لدى الكثير من الجماهير حول العالم، والذى قام به قبل 6 أعوام عندما كان يرتدى قميص ريال مدريد الإسبانى، الذى رحل عنه فى الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال كريستيانو رونالدو، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، إن احتفاله الشهير بدأ فى الولايات المتحدة للمرة الأولى، قبل أن يصبح علامة خاصة ومعلقا بأذهان الجميع حول العالم.

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وأضاف رونالدو أنه قام باحتفاله الشهير للمرة الأولى عام 2013، فى جولة ريال مدريد الودية بالولايات المتحدة، وجاء ذلك بطريقة عفوية بعد تسجيله هدفا بمرمى تشيلسى الإنجليزى. وتابع صاروخ ماديرا: «كنت فى الولايات المتحدة فى مواجهة تشيلسى ولا أعرف حقيقة من أين أتت تلك الحركة، عندما سجلت فعلتها وصرخت (سى) بطريقة عفوية». وأشار: «بعدها صرت أكررها فى المباريات، ورأيت تفاعلا كبيرا من الجماهير، التى صارت تردد عبارة (سى)، ولذلك قررت أن أستمر بها».

وأصبحت حركة «سى»، وهى تعنى «نعم» بالإسبانية، الخاصة برونالدو، «علامة مسجلة» شهيرة مرتبطة بالهداف البرتغالى، كما حاول تقليدها العديد من اللاعبين فى العالم، خاصة فى الدوريات الصغيرة، وفى بطولات الفئات السنية المختلفة، بسبب ارتباطهم بالنجم البرتغالى صاروخ ماديرا.

يُذكر أن هداف يوفنتوس يشتهر بالقفز بالهواء والدوران، قبل أن يصرخ بعبارة «سى»، مع تثبيت القدمين وفتح اليدين.