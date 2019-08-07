شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض رحيل «لاسارتى» إلى الدورى التشيلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مسؤولو النادى الأهلى فكرة رحيل الأوروجويانى، مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، عن القلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية، وذلك بعد الأنباء التى تناقلتها وسائل الإعلام فى تشيلى عن وجود «لاسارتى» على رأس قائمة المدربين الذين يسعى فريق يونيفرسيداد دى التشيلى للتعاقد معهم، بعدما تدهور وضع الفريق محتلًا المركز الخامس عشر، وتولى «لاسارتى» تدريب يونيفرسيداد لفترة، وحقق معه نتائج طيبة، قبل أن يتولى قيادة النادى الأهلى.

وتمسك مسؤولو الأهلى بالمدير الفنى للحفاظ على حالة الاستقرار التى يمر بها الفريق خلال الفترة الحالية، ونجح الفريق فى التتويج ببطولة الدورى، وإنهاء المسابقة بالفوز على الزمالك، فضلًا عن الصفقات القوية التى تعاقد معها الأهلى فى الانتقالات الصيفية، ولاسيما أن الفريق مقبل على العديد من المباريات المهمة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، والسوبر المحلى، وكأس مصر، وجميعها فى وقت قصير جدًا، فضلًا عن انطلاق بطولة الدورى فى منتصف سبتمبر المقبل.

على الجانب الآخر، شارك أيمن أشرف فى مران الفريق الجماعى، على ملعب التتش، فى إطار تحضيرات الجهاز الفنى لمواجهة فريق «اطلع بره»، بطل جنوب السودان، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا.

وخضع «أيمن» لتدريبات بدنية وفقًا للبرنامج الذى أعده «أليخاندرو»، مخطط الأحمال، بعد عودته إلى التدريبات وانتهاء فترة الراحة التى حصل عليها بقرار من الجهاز الفنى، كما أدى محمد الشناوى، حارس المرمى، جلسة فى الجيم على هامش مران الفريق على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة فريق «اطلع بره»، بطل جنوب السودان، ويؤدى «الشناوى» برنامجًا بدنيًا بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها عقب نهاية الدورى العام.

بينما واصل الثنائى سعد سمير ومحمد محمود أداء برنامجهما التأهيلى على ملعب التتش للتعافى من الإصابة وتجهيزهما للمشاركة فى التدريبات الجماعية، وحرص خالد محمود، طبيب الفريق، على عقد جلسة مطولة مع «سعد» للاطمئنان على حالته.

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واشتمل البرنامج التأهيلى للثنائى على جلسة جيم، والجرى حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائى التأهيل بالنادى، كما خاض شريف إكرامى ووليد سليمان تدريبات منفردة، تحت إشراف «عبدالعزيز»، وقام «إكرامى» و«سليمان» بالجرى حول الملعب، وأدّيا بعض الفقرات التأهيلية بالكرة قبل انطلاق مران أمس.

ويخضع «إكرامى» لبرنامج تأهيلى بعد جراحة الركبة التى أجراها فى ألمانيا، فيما يؤدى «سليمان» برنامجًا بدنيًا لتجهيزه للمشاركة الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها.

جاء ذلك، فى الوقت الذى تعافى فيه ناصر ماهر من آلام الحوض التى أبعدته عن المشاركة فى التدريبات الجماعية، وشارك اللاعب فى المران الجماعى الذى أُقيم مساء على ملعب التتش بعد تعافيه من الإصابة، واشتكى «ناصر» من آلام فى الحوض، وخضع لبرنامج تأهيلى قبل أن ينتظم اليوم فى المران الجماعى.

من جانبه، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الفريق يستعد بشكل قوى لمواجهة بطل السودان من أجل تحقيق الفوز بعدد وافر من الأهداف حتى تكون رسالة قوية لجميع المنافسين فى البطولة الإفريقية بأن الأهلى يسعى للتتويج باللقب فى النسخة المقبلة، وأشار إلى أن جميع اللاعبين على دراية بأن التهاون والتراخى غير مسموح بهما أمام «اطلع بره».

من جهة أخرى، تلقى النادى الأهلى خطابًا من الاتحاد المصرى لكرة القدم، يفيد بتجديد رخصة الأندية المحترفة من جانب الاتحاد الإفريقى «كاف» لموسم 2019- 2020، ليصبح النادى الوحيد الذى يحصل على الرخصة بشكل مستمر منذ العمل بنظام تراخيص الأندية المحترفة عام 2012. وجاء تجديد رخصة الاحتراف للأهلى بعد أن قام النادى بتطبيق جميع المعايير الخاصة بالاتحاد الدولى «فيفا»، دون ورود أى ملاحظات على الملف الخاص بالنادى، وبعد توافر جميع الاشتراطات والمعايير الفنية والإدارية والقانونية والمالية وعدم وجود مديونيات لأى أطراف.

وكان ملف تجديد رخصة الاحتراف للنادى قد شهد إشرافًا كاملًا من جانب محمود الخطيب، رئيس النادى، ولجنة التخطيط والتطوير، التى تضم طه إسماعيل وزكريا ناصف وخالد بيبو وحنان الزينى، مدير اللوائح والتراخيص.

ويأتى حصول الأهلى على خطاب تجديد رخصة الاحتراف تمهيدًا للمشاركة فى البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد 2019- 2020.