شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الترجي التونسي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة التأديب التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خلال اجتماع عقدته اليوم، اعتبار الترجي الرياضي التونسي بطلة لنسخة موسم 2018/2019 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد.
وقد أقرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي بانسحاب الوداد وخسارته بالغياب مع تغريمه ماديا بخطية مالية قدرها 35 ألف دولار، وبالتالي يكون الترجي بطلا لرابطة الأبطال الأفريقية.
كما تم تغريم الترجي الرياضي ماليًا بقيمة 50 ألف دولار لاستخدام جماهيره الألعاب النارية، بالإضافة إلى فرض عقوبة مالية ضد حمدي المدب، رئيس نادي الترجي، قيمتها 20 ألف دولار، بسبب سوء التعامل مع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي.
كما فرضت اللجنة غرامة أخرى على الترجي، بحرمانه من جمهوره خلال مباراتين على ملعبه، مع تأجيل التنفيذ لمدة 12 شهرًا.
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