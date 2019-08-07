هيتسفيلد: بايرن بحاجة إلى الكثير من الجودة

أكد المدرب السابق لنادي بايرن ميونيخ الالماني أوتمار هيتسفيلد انه يتوجب على الفريق البافاري ان يتعاقد مع ليروي ساني نجم مانشيستر سيتي الإنكليزي.
ونشر موقع "إنترنتبورتال" تصريحات هيتسفيلد التي اتت على الشكل التالي: "بايرن يحتاج إلى ليروي ساني، النادي البافاري بحاجة إلى بدائل بعد رحيل اريين روبن وفرانك ريبيري".
وأضاف: "كينغسلي كومان وسيرجي غنابري وحدهما لا يكفيان، واريد ان اؤكد ان البايرن ليس في حاجة إلى مجرد انتقال بل في حاجة إلى الكثير من الجودة، وتعزيز بايرن ميونيخ يعني أن هذا سيكون مكلفًا للنادي".
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