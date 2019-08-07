تركي آل الشيخ يبث حلم العودة إلى "الليجا" في قلوب جماهير ألميريا

انتشرت في الاونة الاخيرة عدة تقارير عن احتمالية أحد المستثمرين العرب لشراء نادي ألميريا الإسباني، ولم تمر سوى أيام قليلة وتمت بالفعل، وقام نادي ألميريا يوم الجمعة الماضي باعلان عن شراء المستشار تركي آل الشيخ، وزير الرياضة السعودي السابق ورئيس هيئة الترفيه، عن شرائه لحصة ألفونسو جارسيا مالك النادي السابق والتي تبلغ 96%.

ويدأت حالة الطمأنينة تتواجد داخل النادي بعد شراء تركي آل الشيخ للنادي اللإسباني، وفي ظل القوة الاقتصادية التي يتمتع بها الملياردير السعودي، وهو ما دعا إلى تفكير النادي واللاعبين في المنافسة بقوة على العودة إلى الليجا الإسبانية.

وعند حصول تركي ال شيخ على حقوق حصة المالك السابق، أكد الأخير أنه لم يكن يتمتع بالقوة الاقتصادية التي يتمتع بها المستشار السعودي، وأن النادي سيتطلع إلى تحقيق العديد من الأهداف خلال الفترة المقبلة، وهو ما أكده أيضًا المدير الرياضي لنادي ألميريا داريو درودي، في الفيديو الذي نُشر منذ أيام قليلة يهنئ فيه تركي آل الشيخ بعيد مولده، مُشيرًا إلى أنهم يسيرون على الطريق الصحيح .

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ويمكن أن تكون الفترة المقبلة بها قيام المستشار تركي آل الشيخ وإدارة نادي الميريا باتخاذ العديد من القرارات الجادة والقوية، منها زيادة المرتبات والتعاقد مع عدد من اللاعبين المتميزين وتشييد المدينة الرياضة الخاصة بالنادي وزيادة عدد الموظفين بفضل القوة الاقتصادية لدى وزير الترفيه السعودي.

وشهدت أن الايام الماضية انتشار عدة أنباء تتعلق برغبة تركي آل الشيخ في شراء أحد الأندية الأوروبية مشيرة إلى أنه كان يفاضل بين نادي أميان الفرنسي وغرناطة الإسباني.

وقامت إدارة النادي الإسباني بنفي تلك الأنباء، ؤداً على تلك الإشاعات وبعدها بأيام قليلة تم حسم صفقة شراء نادي ألميريا، وعلى الرغم من غياب الأنباء المتعلقة بقيمة الصفقة مقابل 20 مليون يورو.