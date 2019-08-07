رسمياً: أياكس يعلن تمديد عقد نيريس حتى 2023

أعلن نادي اياكس امستردام الهولندي رسمياً اليوم عن تمديد عقد جناحه البرازيلي ديفيد نيريس حتى عام 2023.
ونشر النادي الهولندي عبر صفحته الرسمية على توتير صورة للدولي البرازيلي معلقاً عليها:" السامبا تستمر".
ونجح الدولي البرازيلي في تقديم مستويات متميزة برفقة النادي الهولندي، حيث قاده لاحراز ثنائية الدوري والكأس، بالاضافة الى وصول الفريق الى نصف نهائي دوري الابطال.
يذكر ان نيريس ارتبط بالعديد من الاندية الاوروبية الكبيرة ابرزهم مانشستر يونايتد وتوتنهام وليفربول.
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