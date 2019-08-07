لويز يريد الانتقال إلى ارسنال ويضغط على البلوز

أفادت تقارير صحفية أن اللاعب دافيد لويز تدرب بعيدا عن باقي زملائه في تشيلسي قبل اليوم الأخير من نافذة الانتقالات.
في حين كان من المتوقع مشاركة اللاعب الدولي البرازيلي في ملعب بلوز كوبهام التدريبي كالمعتاد، قبل المباراة الافتتاحية للدوري الانكليزي الممتاز يوم الأحد أمام مانشستر يونايتد.
لكن لاعب باريس سان جيرمان السابق لم يتدرب مع الفريق الأول، في محاولة منه للضغط على تشيلسي من أجل تسهيل انتقاله، وسط اهتمام من أرسنال به.
ويتمتع لويز أيضًا بعلاقة وثيقة مع مدرب أرسنال إيمري بعد أن عمل معه في نادي باريس سان جيرمان في وقت سابق.
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