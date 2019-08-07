الاتحاد الجزائري يرد على تصريح جوارديولا حول محرز

علق أحد مسئولي الاتحاد الجزائري، على تصريحات بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بأنه فضل عدم الدفع باللاعب رياض محرز أمام ليفربول في بطولة الدرع الخيرية، لتفادي وقوعه في اختبار المنشطات.

وقال المسئول لهيئة الإذاعة البريطانية "رياض محرز تناول دواءً بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا، والتي توج بها محاربو الصحراء على حساب السنغال".

وأضاف "لا يهمنا ما يقوله بيب جوارديولا عن رياض محرز، تصريحاته لا تشغلنا، وكل شيء معلوم لدى المشرفين على المنتخب الجزائري".

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وتابع مسئول اتحاد الكرة "الأمور تخص مانشستر سيتي في الوقت الحالي ولا تعني المنتخب الجزائري".

وكان جوارديولا قد أكد أن رياض تواصل معه بعد فوزه بلقب الكان مع منتخب الجزائر، وأبلغه بعودته بعد 10 أيام من المباراة النهائية، وأنه يتطلع للمشاركة في لقاء ليفربول.

وأضاف المدرب الإسباني "رحبت كثيرًا برغبة محرز، لكنه تناول دواءً لم يتعرف طبيب مانشستر سيتي على هويته، ولتفادي وقوعه في اختبار المنشطات، تم استبعاده من مواجهة ليفربول".