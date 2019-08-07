روبرتسون: نريد أن نترك إرثا

أشار آندي روبرتسون إلى أن لاعبي ليفربول لديهم توقعات كبيرة لهذا الموسم، لكنهم واثقون من أنهم سيشاركون مرة أخرى في سباق لقب الدوري الإنكليزي الممتاز.
وقال روبرتسون: "لا نريد أن نكون فريقًا فاز في دوري أبطال أوروبا فقط. نريد أن نترك إرثًا ونفوز بالمزيد من الجوائز. حققنا أرقاما قياسية لن يتم تكرارها مرة أخرى".
وأضاف: "نعتقد أننا إذا فعلنا ما فعلناه في الموسم الماضي فسنكون في السباق على لقب الدوري الانكليزي مرة أخرى. في العام الماضي، كان سباقا بين فريقين لكنني أعتقد أنه سيكون أكثر تنافسية هذا الموسم".
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