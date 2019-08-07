رايت فيليبس يحث أودوي على البقاء في تشيلسي

أشار لاعب ​تشيلسي​ السابق شون رايت فيليبس إلى أن كالوم هدسون ​أودوي​ اتخذ القرار الصائب بالبقاء في تشيلسي ورفض عرض بايرن ميونيخ، في حين يبدو أودوي أنه يسعى إلى تجديد عقده في الأسابيع المقبلة.

وقال فيليبس: "بالنسبة لي، اعتقد أنه يجب أن يبقى. لا سيما بعد مغادرة ​هازارد​. لقد فتح الطريق أمامه. يمكن أن يصبح هو ذلك الشخص".

وأضاف: "ربما هو ليس بمستوى هازارد، لكن لديه القدرة على خلق الكثير في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز. إنه فنان. يخلق الفرص ويسجل الأهداف".