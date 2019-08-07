رايت فيليبس يحث أودوي على البقاء في تشيلسي

أشار لاعب تشيلسي السابق شون رايت فيليبس إلى أن كالوم هدسون أودوي اتخذ القرار الصائب بالبقاء في تشيلسي ورفض عرض بايرن ميونيخ، في حين يبدو أودوي أنه يسعى إلى تجديد عقده في الأسابيع المقبلة.
وقال فيليبس: "بالنسبة لي، اعتقد أنه يجب أن يبقى. لا سيما بعد مغادرة هازارد. لقد فتح الطريق أمامه. يمكن أن يصبح هو ذلك الشخص".
وأضاف: "ربما هو ليس بمستوى هازارد، لكن لديه القدرة على خلق الكثير في الدوري الإنكليزي الممتاز. إنه فنان. يخلق الفرص ويسجل الأهداف".
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