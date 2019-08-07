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رايت فيليبس يحث أودوي على البقاء في تشيلسي

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أشار لاعب ​​ السابق شون رايت فيليبس إلى أن كالوم هدسون ​أودوي​ اتخذ القرار الصائب بالبقاء في تشيلسي ورفض عرض بايرن ميونيخ، في حين يبدو أودوي أنه يسعى إلى تجديد عقده في الأسابيع المقبلة.

وقال فيليبس: "بالنسبة لي، اعتقد أنه يجب أن يبقى. لا سيما بعد مغادرة ​هازارد​. لقد فتح الطريق أمامه. يمكن أن يصبح هو ذلك الشخص".

وأضاف: "ربما هو ليس بمستوى هازارد، لكن لديه القدرة على خلق الكثير في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز. إنه فنان. يخلق الفرص ويسجل الأهداف".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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