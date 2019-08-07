طوارئ داخل الزمالك لتجهيز شيكابالا والحاوى لدوري الأبطال...

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جدة - عمرو شويل حرص الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا وأيمن حفني لاعبا فريق الزمالك، على أداء تدريبات إضافية علي هامش المران المقام حالياً في النادي، بناءا على رؤية الجهاز الفني بقيادة طارق يحيي. وخاض الثنائي شيكا وحفني التدريبات الإضافية، طبقا لبرنامج وضعه الجهاز الفني لزيادة معدلات اللياقة البدنية لهما وتجهيزهما بشكل مثالي للفترة المقبلة، ليكون الثنائى خاصة بخوض المباريات المقبلة فى دوري أبطال أفريقيا. Advertisements ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال، الأحد المقبل 11 أغسطس الجاري، في دور الـ 64 لدورى أبطال أفريقيا. وأدي لاعبو الزمالك، الذين شاركوا أمس الثلاثاء، في ودية المتحدة للإسكان، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 4 / 1، تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي حيث وضع أنطونيو مدرب الأحمال ، برنامج خاص لهذه المجموعة منعا لتعرضهم للإرهاق.

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