شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتبرع بمليون جنيه لصالح معهد الأورام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
طلب ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة و القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة من حسابات الجبلاية تجهيز شيك بمليون جنيه لصالح ترميم معهد الاورام والتأكيد على الدور الوطني لجميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها اتحاد الكرة .
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت فى بيان رسمى، إنه بعد الفحص والتحرى وجمع المعلومات، تم تحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفنى إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى تصادمها إلى وقوع الانفجار ووفاة 20 شخصا وإصابة 47 آخرين.
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