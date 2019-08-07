شكرا لقرائتكم ديسابر يستعين بصفقات بيراميدز الجديدة أمام بطل الكونغو بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، أنه قبل التحدى مع فريقه منذ قدومه إلى مصر .

ويلتقى بيراميدز بعد غدا امام بطل الكونغو فى الدور التمهيدي للكونفيدرالية الأفريقية باستاد الدفاع الجوى .

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وأضاف ديسابر فى تصريحات إعلامية، أنه سيدفع بعدد من الصفقات الجديدة خلال تلك المباراة لمشاهدتهم على الطبيعة مؤكدا أن المباريات الودية غير كفيلة بمعرفة مستوى اللاعبين .

وكشف ديسابر أنه يامل فى التعاقد مع صفقة أو صفقتين على أقل تقدير قبل غلق القيد الصيفى طبقا للمراكز التى قدمها لمجلس الادارة .

ورفض الخواجه الفرنسى الحديث عن مواجهته المرتقبة أمام الأهلى فى دور الستة عشر لكأس مصر السبت المقبل مؤكدا أن كل تركيزه منصب حاليا على اللقاء الافريقى