شكرا لقرائتكم ديسابر يستعين بصفقات بيراميدز الجديدة أمام بطل الكونغو بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويلتقى بيراميدز بعد غدا امام بطل الكونغو فى الدور التمهيدي للكونفيدرالية الأفريقية باستاد الدفاع الجوى .
وأضاف ديسابر فى تصريحات إعلامية، أنه سيدفع بعدد من الصفقات الجديدة خلال تلك المباراة لمشاهدتهم على الطبيعة مؤكدا أن المباريات الودية غير كفيلة بمعرفة مستوى اللاعبين .
وكشف ديسابر أنه يامل فى التعاقد مع صفقة أو صفقتين على أقل تقدير قبل غلق القيد الصيفى طبقا للمراكز التى قدمها لمجلس الادارة .
ورفض الخواجه الفرنسى الحديث عن مواجهته المرتقبة أمام الأهلى فى دور الستة عشر لكأس مصر السبت المقبل مؤكدا أن كل تركيزه منصب حاليا على اللقاء الافريقى
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