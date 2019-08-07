شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يفوز على طلائع الجيش وديًا 3/1... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع فريق الاتحاد السكندري، تحقيق الفوز على طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الأربعاء بالإسكندرية استعدادًا للموسم الجديد ، سجل الأهداف أحمد رفعت وجدو و إسلام جمال للاتحاد وحسن يوسف للطلائع.

كان طلائع الجيش قد فاز على الأنصار السعودى بثلاثية دون رد مساء الإثنين الماضى ويستعد لمواجهة ظفار العمانى الجمعة المقبلة فى ختام معسكره المغلق بالإسكندرية .

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تعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنيًا فى الموسم الجديد.

ضم طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالإضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل .

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفًا وتلقت شباكهم 39 هدف.