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شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يفوز على طلائع الجيش وديًا 3/1... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان طلائع الجيش قد فاز على الأنصار السعودى بثلاثية دون رد مساء الإثنين الماضى ويستعد لمواجهة ظفار العمانى الجمعة المقبلة فى ختام معسكره المغلق بالإسكندرية .
تعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنيًا فى الموسم الجديد.
ضم طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالإضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل .
وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفًا وتلقت شباكهم 39 هدف.
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