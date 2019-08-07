تفاصيل جلسة طارق يحيي مع أيمن حفني بمران الزمالك...

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جدة - عمرو شويل عقد طارق يحيي ،المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة خاصة مع أيمن حفني صانع ألعاب الفريق، علي هامش المران الجماعى اليوم بملعب القلعة البيضاء. وشهدت جلسة طارق يحيي، مع أيمن حفني منح المدير الفنى تعليمات فنية ونصائح خاصة للحاوي لتطبيقها خلال المباريات فى الفترة المقبلة. Advertisements وشدد طارق يحيي خلال الجلسة مع لاعب الزمالك على أهميته مع الفريق والحاجة لخدماته فى المرحلة القادمة خاصة بعدما شهد الفترة الأخيرة خروجه من حسابات التشكيل الأساسي. ويستعد الزمالك لمواجه فريق ديكاداها بطل الصومال، يوم الأحد المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري، في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا، بملعب بتروسبورت.

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