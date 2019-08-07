بعد خروجه من الحسابات الفنية .. هداف الزمالك وحيدا بالمران...

جدة - عمرو شويل أدى محمود علاء مدافع الزمالك، تدريبات تأهيلية خفيفة بالكرة علي هامش المران المقام حالياً، للتعافى من إصابته وتجهيزه للمباريات المقبلة.

وتعرض محمود علاء للإصابة خلال مباراة الزمالك الأخيرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز أمام الأهلي، ليتأكد غيابه عن افتتاح مشوار فريقه بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

و أدي لاعبو الزمالك، الذين شاركوا أمس الثلاثاء، في ودية المتحدة للإسكان، والتى انتهت بالفوز بنتيجة 4 – 1 تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي، بناءا على البرنامج المحدد من جانب أنطونيو مدرب الأحمال ، برنامج لهذه المجموعة منعا لتعرضهم للإرهاق.

ويواصل الزمالك تدريباته لمواجه فريق ديكاداها بطل الصومال ، الأحد المقبل 11 أغسطس الجاري، في الدور التمهيدي لدورى أبطال أفريقيا وتأكد غياب محمود علاء عن هذه المباراة للإصابة.