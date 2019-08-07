شكرا لقرائتكم نصف ساعة فى حضرة الأسطورة.. تفاصيل جلسة الخطيب مع إكرامى وعاشور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على عقد اجتماعا مطولا استمر قرابة الـ30 دقيقة مع شريف إكرامي وحسام عاشور قائدي الفريق في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي. وناقش الخطيب مع إكرامي وعاشور عدة أمور خاصة بفريق الكرة وبارتباطات الأهلي خلال الفترة المقبلة. Advertisements وجاءت جلسة الخطيب مع الثلاثي عبد الحفيظ واكرامي وعاشور قبل مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش. ويستعد الأهلي لمباراة اطلع بره بطل جنوب السودان يوم الاحد المقبل في ذهاب دور ال ٦٤ لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب.

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