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شكرا لقرائتكم ناصر ماهر يُجدد أيام الغضب في الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعيش ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي حالة من الضيق في الوقت الحالي في ظل خروجه من الحسابات الفنية للفريق الأحمر وعدم المشاركة في المباريات منذ فترة ، وتأزم الموقف بعد استبعاد اللاعب من القيد في قائمة الشياطين الحمر الإفريقية.
وعبر ماهر عن استيائه الشديد لاستبعاده من قائمة فريقه الإفريقية ، وهو ما يجعل فرصه في المشاركة بالموسم الجديد ضعيفة، لاسيما وأن الجهاز الفني سيعتمد بشكل أساسي على مجموعة اللاعبين المقيدين إفريقيا.
ما جعل ناصر ماهر يفكر في الرحيل عن الأهلي هو تعاقد القلعة الحمراء مع محمد مجدي قفشة، والذي قضى على آماله في الحصول على فرصة المشاركة بالموسم الجديد، ودفعه للتفكير بالرحيل عن القلعة الحمراء.
ويفكر ناصر ماهر في الرحيل إلى أحد الأندية الراغبة في التعاقد معه وأبرزها سموحة ، الذي قدم عرضا رسميا لاستعارة اللاعب وينتظر رد الأهلي.
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