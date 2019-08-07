لاسارتى يتمسك بالمهاجم الافريقى...

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جدة - عمرو شويل يسابق النادى الاهلى الزمن للحصول على صفقة أفريقية نارية قبل انطلاق بطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتى يسعى فيها المارد الأحمر للتويج بلقبها فى النسخة الحالية. وأصر مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى على التعاقد مع مهاجم أفريقى نظرا لقناعة المدير الفنى للفريق بضرورة إضافة عنصر جديد مع الثنائى مروان محسن ووليد أزارو مهاجما الفريق. ويستعد حاليا النادى الأهلى لخوض مباراته الافتتاحية أمام اطلع بره الجنوب سودانى فى الدور التمهيدى من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتى ستقام مساء الأحد المقبل بملعب برج العرب بالإسكندرية.

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