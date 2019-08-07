شكرا لقرائتكم السادس .. شيفو يغيب عن الزمالك أمام بطل الصومال وجمعة أساسيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضاءلت فرص مشاركة محمد عبد الشافي، ظهير أيسر الزمالك، فى مباراة فريقه المقبلة أمام بطل الصومال، يوم الأحد، بذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي وعدم جاهزيته من الناحية البدنية.

وأصبح عبد الله جمعة، الأقرب لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك فى افتتاح المشوار الأفريقى، لحين تأكد جاهزية شيفو بنسبة 100% لخوض المباريات فى الفترة القادمة.

وواصل ثنائى الزمالك، محمد عبدالشافي وإسلام جابر، تأدية البرنامج الموضوع لهم لتجهيزهما للمشاركة فى المباريات فى الفترة المقبلة .

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وأدى ثنائي الزمالك تدريبات تأهيلية بالكرة وذلك ضمن المراحل الأخيرة للبرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما للمرحلة المقبلة، ولكن تأكد عدم مشاركتهما فى مباراة بطل الصومال.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة بطل الصومال 6 لاعبين حتى الآن هم محمد عبد الشافي وإسلام جابر ومصطفي فتحي ومحمود علاء وطارق حامد وفرجانى ساسى.

ويواصل الزمالك تدريباته لمواجهه فريق ديكاداها بطل الصومال ، الأحد المقبل 11 أغسطس الجاري، في الدور التمهيدي لدورى أبطال أفريقيا.