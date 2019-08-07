هل يكون الفتى الذهبى صفقة الربع ساعة الأخيرة للأهلى؟ لاسارتى المسئول...

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جدة - عمرو شويل عاد الفتى الذهبى للمقاولون العرب، طاهر محمد طاهر، إلى حسابات القلعة الحمراء من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ودخل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الكروى الأول بنادى المقاولون العرب دائرة حسابات النادى الأهلى بصفته أحد المواهب القوية القادمة بسرعة الصاروخ فى الكرة المصرية.
وبدأت إدارة النادى الأهلى حسم صفقة نجم المقاولون العرب بعد التأكد من صعوبة ضم مهاجم أفريقى يكون قادر على قيادة الفريق نحو التتويج بلقب أبطال أفريقيا فى النسخة المقبلة، بالإضافة إلى عدم قناعة مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق بقدرات الثنائى مروان محسن ووليد أزارو مهاجما الفريق.
ويستعد حاليا النادى الأهلى لخوض مباراته الافتتاحية أمام اطلع بره الجنوب سودانى فى الدور التمهيدى من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتى ستقام مساء الأحد المقبل.
ويقود مارتن لاسارتى الإدارة الفنية لفريق النادى الأهلى حيث استطاع تحقيق لقب بطولة الدورى المصرى الممتاز من أنياب الزمالك.
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