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شكرا لقرائتكم درس خصوصى من لاسارتى لـ"كابتن الأهلي"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويواصل الأهلي تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة اطلع بره بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الأحد المقبل ببرج العرب.
وشهد المران محاضرة فنية من لاسارتي مع اللاعبين في الوقت الذي واصل فيه سعد سمير وكريم نيدفيد لاعبا الفريق تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي حيث يعاني الثنائي من الإصابة في الركبة.
كما شهد المران انتظام علي لطفي حارس مرمي الفريق في تدريبات حراس المرمى التي غاب عنها أمس.
وعقد لاسارتي أيضا جلسة خاصة مع خالد محمود طبيب الفريق للاطمئنان على المصابين.
وتضم قائمة المصابين كلا من شريف إكرامي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود ومؤمن زكريا.
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