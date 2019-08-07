شكرا لقرائتكم الجونة يتعاقد مع الأوغندى آلان كيامباندي ثلاثة مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الجونة دعم صفوفه في الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من المهاجم الكونغولي والتر بواليا والحارس عمر رضوان وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وأكرم توفيق ومحمد نجيب، لاعبي النادي الاهلي، وآحمد صبحي ظهير أيمن سموحة.
وتعاقد الجونة مع آلان كيامباندي، لمدة 3 مواسم مقبلة، بداية من الموسم المقبل، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم خط هجوم الفريق بلاعبين متميزين.
وكان وجه مجلس إدارة الجونة الشكر للسنغالى أوسينو بوى لاعب الفريق بعدما قضى موسما واحدا مع الفريق العام الماضى ولم يشارك مع الأجهزة الفنية التى تعاقبت على الفريق .
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